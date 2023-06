Wekdienst 25/6: Griekenland voor de tweede keer naar de stembus • Einde Elfstedentriatlon

Goedemorgen! Vandaag is in Griekenland de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. En Maarten van der Weijden begint vandaag aan het laatste stukje van zijn Elfstedentriatlon.

Eerst het weer: vandaag is het zonnig en heet en wordt het 28 tot maximaal 32 graden. Vanavond blijft het nog lang zomers warm en in de nacht koelt het weinig af. Later in de nacht trekken er een paar buien over van het westen naar het oosten, met in het noorden mogelijk onweer.