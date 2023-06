Op bezoek bij Jonas Vingegaard: in z'n hart een timmerman met haar op de borst

Verslaggever Steven Dalebout ging langs bij de winnaar van de Tour de France van 2022, die in het kleine Glyngøre woont, in het noorden van Denemarken. Als hij nooit was gaan fietsen, had zijn leven nu wellicht om hout en spijkers gedraaid. - NOS

Dat Vingegaard (26) vroeger bij de visafslag werkte, is al vaak beschreven. Maar de dromen van de jonge Deen gingen over andere dingen. "Eerst wilde ik iets bij een bank gaan doen: ik heb wiskunde altijd leuk gevonden. Maar toen kochten we ons eerste huis. De renovatie deden we zelf en ik had daar echt plezier in."

Vingegaard doet z'n verhaal vlak naast het Limfjord, aan de rand van z'n woonplaats Glyngøre. In dit vissersdorp wonen zo'n 1.400 mensen en Vingegaard leidt cameraman Dennis van den Hoven en mij trots rond.

Er is een kerk, een pizzeria, een oesterbar en een museumpje. In de zomer zijn er wat toeristen. En verder is hier vooral niets: een groot contrast met de hectiek van de Tour de France, waarin hij vanaf komende zaterdag weer wil schitteren. "Het is zo mooi hier. Ik hou van de stilte."