'VS wist dat Prigozjin militaire actie tegen Russische defensietop voorbereidde'

Amerikaanse veiligheidsdiensten wisten van de plannen van Wagnerbaas Prigozjin om militaire actie tegen de Russische defensietop te ondernemen, melden Amerikaanse media.

Spionnen wisten half juni al van Prigozjins plannen voor gewapende actie, zeggen anonieme bronnen tegen The Washington Post. Wanneer hij in actie zou gaan komen en wat hij precies zou gaan doen, was volgens tot kort vantevoren onduidelijk.

Een belangrijke trigger was dat Rusland wilde dat alle meevechtende milities en huurlingenlegers voor 1 juli onder controle van het Russische ministerie van Defensie zouden komen.

Inlichtingenofficieren hebben hoge militaire- en regeringsfunctionarissen afgelopen woensdag geïnformeerd over voorbereidingen voor de militaire actie, schrijft The New York Times (NYT) op basis van anonieme bronnen. Op donderdag, toen er meer informatie was, is ook een kleine groep Congresleden geïnformeerd.

De Amerikanen hebben het niet naar buiten gebracht, wat ze eind 2021 wel deden met de plannen van Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Nu zouden ze de informatie niet hebben gedeeld omdat Poetin ze anders had kunnen beschuldigen van het orkestreren van een coup.

Beschamend

"En ze hadden er duidelijk weinig belang bij om meneer Poetin te helpen een grote, beschamende breuk in zijn steun te voorkomen", schrijft de NYT.

Afgelopen vrijdag beschuldigde Prigozjin het Russische ministerie van Defensie ervan zijn kamp te hebben aangevallen met een raket. Daarbij zouden veel manschappen van zijn huurlingenleger zijn omgekomen en Prigozjin dreigde met vergelding. Daarop kondigde de Russische veiligheidsdienst FSB een strafrechtelijk onderzoek aan wegens muiterij.

Nadat Prigozjin zaterdagavond zijn opmars naar Moskou was gestaakt, zei een woordvoerder van president Poetin dat er geen strafzaak tegen Prigozjin komt.