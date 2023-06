Acteur Frederic Forrest (86) uit Apocalypse Now overleden

De Amerikaanse acteur Frederic Forrest is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij speelde in onder meer de films Apocalypse Now en The Rose uit 1979.

Voor zijn bijrol in muziekdrama The Rose kreeg Forrest een Oscarnominatie. Zijn tegenspeelster Bettie Midler noemt hem op Twitter een opmerkelijke acteur en een briljant mens. "Ik had het geluk hem in mijn leven te hebben. Hij had er vrede mee."

Forrest vertolkte rollen in meerdere films van regisseur Francis Ford Coppola, waarvan Vietnam-epos Apocalypse Now de beroemdste is. Coppola noemt Forrest een lief en zeer geliefd persoon, een geweldige acteur en goede vriend. "Zijn verlies breekt mijn hart."

De acteur overleed in zijn huis in Santa Monica (Californië) na een lang ziekbed, schrijft Hollywood Reporter. Om zijn zorg aan huis te kunnen blijven betalen, werd afgelopen september een crowdfundactie opgezet. Bettie Midler bedankt al zijn fans en vrienden voor hun steun in de afgelopen maanden.

Forrest was twee keer zo'n drie jaar getrouwd en scheidde van beide echtgenotes. De laatste film waarin hij te zien was, is All the King's Men uit 2006.