Deurloo pakt brons op meerkamp bij rentree, goud voor Schmidt en Visser

Bart Deurloo is bij zijn rentree als wedstrijdturner derde geworden op de meerkamp bij de Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam. De 32-jarige Deurloo zette in februari een punt achter zijn turnloopbaan, maar kwam onlangs terug van dat besluit.

In zijn eerste meerkamp in vier jaar (hij richtte zich de laatste jaren vooral op de rekstok) moest hij alleen Casimir Schmidt en Jordi Hagenaar voor zich dulden. Schmidt werd ook in 2013 en 2019 Nederlands kampioen op de meerkamp.

Visser wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen greep Naomi Visser de titel in Ahoy. Voor Visser was het na 2019 en 2022 ook haar derde nationale titel op de meerkamp. Ze verwees Vera van Pol en Floor Slooff naar zilver en brons.

Aan de vooravond van de NK vertelde Bart Deurloo over zijn comeback in het turnen: