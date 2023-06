Nederlandse waterpoloërs plaatsen zich voor EK na zege op Portugal

De Nederlandse waterpoloërs hebben zich voor de zesde keer op rij voor het EK geplaatst. In Amersfoort verzekerde de ploeg van bondscoach Harry van der Meer zich door een 19-9 zege op Portugal van plaatsing voor het toernooi in januari.

Portugal, op papier de sterkste opponent in de groep, hield in het eerste kwart goed stand (1-2), maar verloor in het tweede kwart grip op de wedstrijd. Door doelpunten van Guus van IJperen en Kas te Riele leidde Nederland halverwege met 6-3.

Hoewel Pedro Sousa zich onderscheidde door zeven van de negen Portugese goals te maken, was het klasseverschil in het derde en vierde kwart te groot. Ook Van IJperen kwam tot zeven doelpunten.

EK in Israël

Vrijdag walste Oranje in het eerste kwalificatieduel met 29-5 over Polen heen. Zondag wordt het kwalificatietoernooi afgesloten met een wedstrijd tegen Litouwen, de nummer 21 van de wereld.

Het Europees kampioenschap wordt in januari in Israël wordt gespeeld. Tijdens het vorige EK, een jaar geleden, werd Nederland elfde.