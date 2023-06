Teruglezen: dag vol spanning door Wagner-opstand Rusland

De spanningen tussen de leider van de Wagner-groep, Jevgeni Prigozjin, en de Russische president Poetin kwamen afgelopen etmaal tot een ongekende uitbarsting. De escalatie begon vrijdagavond, toen de Wagner-baas uithaalde naar de Russische militaire top. In video's en audioberichten uitte hij forse kritiek op de Russische strategie in Oekraïne, iets wat Prigozjin in het verleden al vaker deed en door Poetin steevast werd getolereerd.

In een televisietoespraak dreigde president Poetin daarop met harde sancties. Hij betichtte de Wagner-baas, zonder zijn naam expliciet te noemen, van landverraad en zei stevig in te zullen grijpen.

Rusland zal hard optreden tegen de "verraders", zei de Russische president Poetin zojuist in een televisietoespraak. "Iedere binnenlandse muiterij is een serieuze bedreiging tegen onze staat", zei hij naar aanleiding van de gewapende opstand van Wagner. - NOS

Om 19.30 uur Nederlandse tijd diende zich het keerpunt aan: plotseling werd duidelijk dat de Wagner-baas zijn huurlingen had opgedragen terug te keren naar de bases in Oekraïne, waar ze normaal gesproken zij aan zij vechten met het Russische leger. Eenheden van Wagner waren Moskou toen tot zo'n 200 kilometer genaderd.

Na de bekendmaking van Jevgeni Prigozjin was in de Russische stad Rostov te zien hoe Wagner-troepen zich klaarmaken om de stad met bussen te verlaten. - NOS

Eerder op de dag had Moskou zich nog schrap gezet voor de komst van de Wagner-huurlingen: in de hoofdstad werden onder meer checkpoints opgeworpen en het Rode Plein afzet. De burgemeester van Moskou riep inwoners op binnen te blijven en maandag niet aan het werk te gaan. Maar na de terugtrekking van de Wagner-huurlingen uit Rostov vanavond leek die dreiging ver weg.

In een nieuwe verklaring van het Kremlin werd bekendgemaakt dat Prigozjin zich in Belarus zal vestigen. Op beelden was te zien dat de Wagner-baas het hoofdkwartier van het zuidelijke militaire district in Rostov aan de Don verliet.

Met zijn 'verhuizing' is de strafzaak tegen Prigozjin volgens het Kremlin afgedaan; huurlingen van het private leger zullen dan ook niet worden gestraft. Volgens Moskou mogen zij zich zelfs aansluiten bij de Russische Defensie.