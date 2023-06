Hughes loopt met snelste 100 meter van het jaar record Christie uit de boeken

Sprinter Zharnel Hughes heeft bij de New York Grand Prix een razendsnelle 100 meter gelopen. Met een winnende tijd van 9,83 scherpte Hughes op het koningsnummer het Britse record aan. Dat stond al sinds de WK van 1993 (Stuttgart) met 9,87 op naam van Linford Christie, die een jaar eerder in Barcelona olympisch goud had veroverd.

Met de 9,83 is Hughes voorlopig de snelste sprinter van dit jaar. Voor een Europees record zal hij nog iets sneller moeten lopen. Dat record is sinds 2021 met 9,80 in handen van de Italiaan Marcell Jacobs. Bij het wereldrecord van de Jamaicaan Usain Bolt uit 2009 (9,58) komt al jaren niemand in de buurt.

Hughes was in New York sneller dan de Jamaicaan Ackeem Blake (9,93) en de Amerikaan Christian Coleman (10,02). Over twee maanden, van 19 tot en met 27 augustus, zijn de WK atletiek in in Boedapest.