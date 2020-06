Quarantaine kwam Polling goed uit, ook al was het in Noord-Italië

Het waren beslist bijzondere tijden voor judoka Kim Polling. De afgelopen drie maanden zat ze in thuisquarantaine, samen met haar Italiaanse vriend Andrea Regis, die ook een topjudoka is.

Dat is op zich niet zo heel spannend, maar Polling woont in Noord-Italië, de plek waar de coronapandemie voet aan de grond kreeg in Europa.