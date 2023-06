Onderzoek begonnen naar ondergang Titanic-onderzeeër

Er wordt volgens de woordvoerder tot nu toe goed meegewerkt aan het onderzoek. Een van de eerste taken van het onderzoeksteam is het interviewen van de opvarenden van het moederschip. Aan boord waren 36 mensen. Als zij zijn verhoord mogen ze vertrekken.

"We gaan over de veiligheidsaspecten. We willen weten wat er gebeurd is, waarom en wat we kunnen doen om het risico hierop in de toekomst te beperken", lichtte een woordvoerder toe. Volgens haar duurt een onderzoek normaal gesproken anderhalf tot twee jaar, maar zal er vanwege de grote belangstelling worden geprobeerd eerder resultaat te hebben.

De vervoersveiligheidsraad van Canada is het onderzoek begonnen naar het verongelukken van een duikboot op weg naar de Titanic. Met de terugkeer van het moederschip Polar Prince in de haven van St. John's op Newfoundland kunnen de autoriteiten beginnen met de officiële analyse van wat er fout ging.

De vermiste mini-onderzeeër Titan is geïmplodeerd in de Atlantische Oceaan en de alle vijf opvarenden zijn omgekomen. De Amerikaanse kustwacht heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. - NOS

Er komen inmiddels steeds meer verhalen naar buiten over de gebrekkige zeewaardigheid van de Titan. Een passagier die de trip eerder maakte zei bijvoorbeeld dat het bedrijf een hoge korting had gekregen op de koolstofvezel van de romp, omdat dat te oud zou zijn geweest om te gebruiken voor luchtvaart.

Ook betwijfelde een duikbootexpert in 2018 al of de de experimentele romp de druk op grote diepte wel zou aankunnen. "Je brengt jezelf en je passagiers mogelijk in een gevaarlijke situatie. Ironisch genoeg doet het denken aan die beruchte kreet 'ze is onzinkbaar'", citeert de BBC waarschuwingsmails.

Eigenaar Stockton Rush, die omkwam bij het ongeluk, reageerde destijds furieus. Volgens hem wilde de industrie zijn innovatie breidelen. "Ik word zo moe van gevestigde spelers die veiligheid als argument gebruiken om innovatie tegen te gaan", schreef Rush. "Veel te vaak werd er zonder enige bewijs geroepen 'je gaat nog iemand doden'".

Russische roulette

Voormalige passagiers van de Titan melden ook dat er geregeld dingen misgingen aan boord. Zo is een cameraman die in 2021 een proefduik maakte niet verbaasd over het ongeluk: "Ik wist 100 procent zeker dat dit zou gebeuren", zegt Brian Weed tegen persbureau AP. "Het leek op Russische roulette."

Bij de duik die Weed meemaakte in de zeestraat Puget Sound ging het op 30 meter diepte in rustig water al fout: de aandrijving viel uit, computers werkten niet en de communicatie raakte verbroken. "Het was duidelijk dat Rush van slag was en totaal niet tevreden over het resultaat."

Omdat geraadpleegde experts ook hun bedenkingen hadden, werd het plan van Weed om bij Titanic te filmen geschrapt.