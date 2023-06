Smulders-zusjes op podium bij BMX-wereldbekerraces op Papendal: 'Eerste keer, superblij'

De wereldbekerraces op de BMX-fiets in Papendal zijn gewonnen door een Australische en een Fransman. Saya Sakakibara was in de finale sneller dan de zusjes Laura en Merel Smulders, die het zilver en brons pakten. Bij de mannen stond Romain Mahieu op de hoogste trede. Nick Kimmann en Dave van der Burg konden niets laten zien in de finale.

Sakikabara stond Mahieu luid aan te moedigen nadat zij eerst zelf de zusjes Smulders te snel af was geweest op het zand van Papendal.

Laura Smulders, die nog op de weg terug is van een knieblessure, was goed vertrokken en nam plek drie in, waarna ze zich enkele heuvels later in het wiel van de latere winnares Sakakibara nestelde.

Merel Smulders, die terug is na een schouderblessure, had een iets mindere start, maar bleef toch knap in de buurt van haar zus. Zonder dat ze het Sakikabara lastig konden maken, reden de zusjes - in een finale met liefst vijf vrouwen die ook in de laatste WK-finale stonden - verdienstelijk naar zilver en brons. Wereldkampioen Felicia Stancil werd laatste.

Bekijk hier de reacties van Laura en Merel Smulders: