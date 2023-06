Prigozjin zegt opmars naar Moskou te stoppen om 'bloedvergieten te voorkomen'

"In acht nemende dat er Russische bloed kan vloeien door een van de twee partijen, gaan we onze kolonnes laten omdraaien. En keren we terug naar de veldkampen in Oekraïne", luidt de audioboodschap.

Wagner-leider Prigozjin heeft zijn manschappen opgeroepen zich terug te trekken om "Russisch bloedvergieten" te voorkomen. In een op Telegram gepubliceerde audioboodschap zegt de Wagner-leider dat zijn huurlingenleger de Russische hoofdstad tot op 200 kilometer was genaderd.

Prigozjin had zijn huurlingen opgedragen richting Moskou te trekken om daar het ontslag te eisen van de Russische minister van Defensie Sjojgoe. Of Sjojgoe daadwerkelijk het veld moet ruimen, is niet duidelijk.

Belarus

De leider van Belarus, Loekasjenko, stelt vanavond dat hij bemiddeld heeft tussen de leider van de Russische huurlingen en president Poetin. Volgens Belarus is Prigozjin bereid de situatie te laten de-escaleren, zo valt eveneens op te maken uit Telegramberichten. Loekasjenko is een belangrijke bondgenoot van de Russische president.

Sinds gisteren zijn Poetin en zijn voormalige vertrouweling Prigozjin verwikkeld in een complexe machtsstrijd. Prigozjin beschuldigde het Kremlin ervan een aanval te hebben uitgevoerd op een kamp van de Wagner-groep in Oekraïne. Daar vecht het huurlingenleger zij aan zij met het reguliere Russische leger.

Landverraad

Gisteren droeg Prigozjin zijn huurlingen op verhaal te halen in Moskou vanwege de berichten over de aanval. Vanochtend nam de Wagner-groep de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don in, de huurlingen omsingelden het hoofdkwartier van het zuidelijke militaire district. Poetin betichtte de Wagner-leider daarop van landverraad en verklaarde hem de oorlog.

Al langere tijd waren er spanningen tussen Prigozjin en Poetin vanwege de kritiek van de Wagner-leider op de voortgang van de Russische troepen in Oekraïne.