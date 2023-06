Jong Oranje heeft bereiken kwartfinales op EK in eigen hand na tweede remise

Jong Oranje heeft ook zijn tweede duel op het Europees kampioenschap onder 21 gelijkgespeeld. Na de 0-0 tegen België in de openingswedstrijd eindigde een moeizame wedstrijd tegen Portugal in 1-1. Daardoor heeft Oranje het bereiken van de kwartfinales nog in eigen hand. Nederland begon tegen Portugal in dezelfde opstelling als in de eerste groepswedstrijd tegen België. Een aantal spelers zat er na die wedstrijd flink doorheen, maar volgens bondscoach Erwin van de Looi waren alle spelers goed hersteld. "Ik geloof in automatismen en in een ingespeeld team", sprak Van de Looi voor de wedstrijd. Jong Oranje startte sterk en kreeg, net als tegen België in het eerste groepsduel (0-0), de eerste kansen. Een kopgoal van Kenneth Taylor werd afgekeurd wegens buitenspel en even later stuitte Brian Brobbey met een hard schot op de Portugese doelman Celtion Biai.

Brian Brobbey krijgt een kans maar Portugal-doelman Celtion Biai redt - EPA

Portugal slaat wel toe Portugal, met Fábio Silva (vorig seizoen gehuurd door PSV) in de spits en Ajacied Francisco Conceição op de bank, sloeg een minuut na de kans van Brobbey wél toe. André Almeida liet Oranje-doelman Bart Verbruggen kansloos na een voorzet van Pedro Neto. Daarmee had Portugal, dat zijn eerste groepsduel met 2-0 had verloren en bij een nederlaag uitgeschakeld zou zijn, wat het wilde hebben. De Portugezen leunden in het vervolg van de eerste helft rustig achterover, terwijl er bij Oranje af en toe frustratie zichtbaar was. Zo kreeg aanvoerder Quinten Timber voor een spijkerharde overtreding zijn tweede gele kaart dit toernooi. Daardoor is hij geschorst voor de laatste groepswedstrijd tegen gastheer Georgië.

Drie tickets Olympische Spelen Op het Europees kampioenschap staan ook drie tickets voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs op het spel. Dat betekent dat de landen die op het podium van het toernooi eindigen, zich kwalificeren. Als gastland Frankrijk of Engeland, dat geen team afvaardigt omdat het onder Groot-Brittannië valt, de halve finales haalt, is voor de overige deelnemers het bereiken van de halve finales voldoende voor een olympisch ticket. Als beide landen voor de halve finales worden uitgeschakeld, volgt er een beslissingswedstrijd tussen de verliezers van de halve finales voor het laatste olympisch ticket. De UEFA buigt zich nog over het scenario wanneer Frankrijk én Engeland de halve eindstrijd halen.

Met Milan van Ewijk en Wouter Burger als invallers ging Oranje na rust op jacht naar de gelijkmaker. Het creëren van goede kansen bleek echter een taaie opdracht tegen de goed georganiseerde Portugezen. Bovendien stond de tweede helft bol van de overtredingen, waardoor het spel regelmatig stillag. De grootste kans was wederom voor Brobbey. Ryan Gravenberch passte hard en zuiver richting de spits, die op de rand van buitenspel door mocht. De spits van Ajax had echter moeite om de bal te controleren en vond mede daardoor opnieuw doelman Biai op zijn weg. Driemaal scheepsrecht voor Brobbey Een kwartier voor tijd was het eindelijk raak voor Brobbey. Een hoekschop werd met het hoofd verlengd door Wouter Burger en Brobbey stond op de juiste plaats om binnen te tikken. Nederland probeerde daarna nog door te drukken, maar omdat de Portugezen risico's moesten nemen was Oranje ook beducht voor een tegentreffer. Bekijk hieronder de reacties van Brian Brobbey, trainer Erwin van de Looi en aanvoerder Quinten Timber:

Die goal van Portugal kwam er nog bijna, toen invaller Conceição het van afstand probeerde. Verbruggen, tegen België al belangrijk met een aantal geweldige reddingen, dook naar de hoek en voorkwam een tweede tegentreffer. Nederland staat nu derde in de groep, achter Georgië en België, die met 2-2 gelijkspeelden. Als Oranje dinsdag wint van gastheer Georgië, gaat het door naar de laatste acht. In theorie kan zelfs een gelijkspel volstaan, afhankelijk van het resultaat bij België-Portugal.

De stand in groep A - UEFA/NOS

"Ik denk dat we qua veldspel echt goed gespeeld hebben vandaag. Tegen een ploeg die gewoon goed is. Het verbeterpunt is ons spel in de laatste 25 meter. Daar moet het uiteindelijk wel gebeuren", zei bondscoach Van de Looi, die uitkijkt naar de derde groepswedstrijd tegen Georgië. "Dat wordt mooi, daar kijken we naar uit. Daarvoor zijn we hier gekomen. We krijgen al een eerste finale in de poule om door te gaan. Beter kan eigenlijk niet." Timber baalt "We zijn niet meedogenloos genoeg. Net als tegen België hadden we deze wedstrijd moeten winnen", sprak een kritische Timber na het duel met Portugal. De middenvelder baalt van de schorsing die hij opliep, waardoor hij het beslissende derde groepsduel mist. "Ja, heel vervelend. Voor mezelf en ook voor het team. Maar ik heb alle vertrouwen dat ze de klus gaan klaren. De jongens zijn wel wat gewend wat betreft een vol stadion in een uitwedstrijd."