Volleyballers winnen in Nations League van Iran na spannende vijfsetter

De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League in een spannende vijfsetter tegen Iran aan het langste eind getrokken. In een warm Ahoy vocht Oranje zich tot tweemaal toe terug en boekte het zijn vierde Nations League-zege: 16-25, 25-16, 21-25, 25-17, 15-10.

Afgelopen donderdag speelde Nederland ook al een slopende vijfsetter in de Nations League. Toen werd uiteindelijk verloren van Polen, de nummer een van de wereld.

Kort na die nederlaag overheerste bij de spelers van Oranje nog de teleurstelling, maar in aanloop naar de wedstrijd tegen Iran zal uit het goede spel tegen de Polen toch vooral moed zijn geput.

Valse start

Tegen Iran liet Oranje zich in de eerste set aftroeven en kwam het snel met 14-6 achter. Oranje maakte in de tweede set een veel betere indruk. Mede door een verlaagde foutenlast en zes blokpunten trok Nederland de setscore gelijk.

Oranje zakte daarna weer in. Het vocht zich een set later van 7-15 terug tot 19-19, maar kon niet doordrukken. In set vier rechtte Nederland opnieuw de rug, waarna het knap doordrukte in de vijfde set en een 10-7 marge niet meer weggaf.