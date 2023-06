Wielrenner Lieuwe Westra overleed aan overdosis: 'Hij heeft een verkeerde afslag genomen'

Lieuwe Westra is begin dit jaar overleden aan een overdosis. Dat maakt de familie bekend in een terugblik van Omrop Fryslân op het laatste jaar van de wielrenner. Uit de interviews blijkt dat de 40-jarige Westra het contact met zijn familie grotendeels was kwijtgeraakt door problemen.

"Als je het me een paar jaar geleden had gevraagd, had ik het een verrassing gevonden," zegt biograaf Thomas Sijtsma over de doodsoorzaak, "maar het laatste jaar niet meer. Oneerbiedig gezegd zat ik er misschien eigenlijk wel een beetje op te wachten."

Familievriend Freddy Haak zegt dat Westra "een verkeerde afslag" in zijn leven had genomen. Op de dag van zijn dood had hij speed, xtc, crystal meth en slaapmiddelen gebruikt. "Hij voelde zich niet lekker en is naar buiten gelopen, daar is hij gevonden."

Worstelingen

De reportage schetst de worsteling met verslaving waar Westra mee kampte - altijd al, maar vooral na het beëindigen van zijn wielercarrière in 2017. Vooral de zware val die Amy Pieters in december 2021 maakte was traumatisch voor Westra: hij was er getuige van hoe zijn collega bij een training onderuit ging.

"Hij wordt daar enorm door geraakt en vanaf dat moment gaat het bergafwaarts", zegt Haak. Westra werd agressief, zijn relatie liep op de klippen en hij werd zwaar verslaafd. Een bezoek aan zijn moeder loopt in juli 2022 zo uit de hand dat de politie moet ingrijpen.

Haak: "Dat was de kanteling. De familie heeft toen gezegd 'we laten het echt los'. Specialisten hadden eerder al gezegd dat dat beter was."

Vijandig

Sijtsma bezoekt hem daarna nog een keer en is geschokt door de omstandigheden waarin Westra leefde en de vrienden waarmee hij optrok. "Ik heb toen letterlijk tegen hem gezegd dat als het zo doorging, dat het dan gebeurd zou zijn met hem. Toen werd hij vijandig."

Op 14 januari krijgt de familie te horen dat Westra dood is gevonden. Zijn familie is nog altijd te emotioneel om over dat moment te praten.

Haak zegt dat moeder Alie het nog altijd moeilijk heeft met hoe het gegaan is. "De ene dag kijkt ze naar de foto van haar zoon op het kastje. De andere dag draait ze de foto om."

Bekijk hier de terugblik van Omrop Fryslân (in het Fries):