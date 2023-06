Topdag Nederlands golf in München: Luiten en Huizing leiden ranglijst

Golfer Joost Luiten heeft op de derde dag van de BMW International in München de koppositie veroverd. Daan Huizing maakte het Nederlandse feestje compleet door de dag af te sluiten als tweede, op drie slagen van Luiten.

Luiten was vrijdag al mede dankzij een hole-in-one naar de derde plek gestegen en verkeerde ook zaterdag in topvorm. Hij oogde vol vertrouwen, speelde heel aanvallend en verloor op geen enkele hole een slag.

Na zeven birdies kwam hij uit op een totaal van -14. Huizing, negende na de eerste dag, moest wel een bogey toestaan, maar zette daar zeven birdies tegenover, waarvan vijf op de laatste acht holes.

Bijna weer hole-in-one

Het scheelde maar weinig of Luiten had voor de tweede dag op rij een hole-in-one geslagen. Zijn poging eindigde een centimeter of vijf van de hole.

De prestaties van Luiten (en Huizing in zijn kielzog) zijn zeldzaam. Luiten won ruim vijf jaar geleden voor het laatst een wedstrijd in de World Tour, iets wat geen Nederlander daarna meer lukte.

Na de derde dag reageerde Luiten opgetogen. "Alles voelt gewoon heel solide en het zou natuurlijk veel betekenen als ik het morgen kan afmaken. Ik moet het hoofd zien koel te houden en als ik dan zoals vandaag kan spelen zien we wel waar het eindigt. Hopelijk is het dan genoeg."