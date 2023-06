Hordeloopster Visser tweede, talent Laros derde bij EK landenteams

Voor Visser was het de tweede wedstrijd in het buitenseizoen na de FBK Games in Hengelo. Daar werd ze tweede in 12,71 seconden. Zaterdag in het Poolse Silesia was een goed meetmoment voor de nationale recordhoudster.

"Dit was een belangrijke wedstrijd voor me. "Na mijn wedstrijd bij de FBK Games dacht ik: hier kan ik mee verder. Toen kreeg ik weer lichamelijke problemen, waardoor ik twee wedstrijden moest schrappen. Ook vandaag was het moeilijk om vertrouwen in mijn lichaam te hebben, maar ik ben hier blij mee", gaf ze naar optreden aan.