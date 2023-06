'Doodgeschoten man Den Haag vorig jaar ook al beschoten'

De 41-jarige man die gisteravond werd doodgeschoten op straat in Den Haag, is al eerder beschoten. Dat zeggen zijn vader en broer bij Omroep West.

De broer legt uit dat de man in Rotterdam op 16 juli 2022 werd neergeschoten. "Mijn broer werd in zijn voet geraakt en overleefde het." Volgens de nabestaanden had het slachtoffer verkeerde vrienden. "Hij kon geen goede vrienden kiezen. En dan werk je jezelf in de nesten", aldus zijn broer.

De vader van de man vermoedt dat het bij de schietpartij van gisteren gaat om een afrekening vanwege een ruzie om geld. "We hebben in januari al aangifte gedaan, omdat mijn zoon gevaar loopt", zegt zijn vader tegen de omroep. "Hij werd bedreigd, wij werden bedreigd."

Nog geen informatie

De politie zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren op het verhaal van de familie. Wel liet de politie weten dat het slachtoffer een 41-jarige Hagenaar is. De man reed in een lichtblauwe auto, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. De politie vermoedt dat er twee mensen op een motor bij de mogelijke liquidatie betrokken waren.

Er is nog niemand aangehouden.