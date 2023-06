Het conflict tussen Wagner en het Kremlin in vijf video's

Begin mei illustreerde hij zijn punt op lugubere wijze, door een tirade te houden naast pas gesneuvelde Wagner-mannen. "Het bloed is nog vers", vertelde hij bij een veld vol lichamen, om er woest schreeuwend aan toe te voegen: "Sjojgoe, Gerasimov, waar is verdomme de munitie?!"

Prigozjin uit al langere tijd zware kritiek op de Russische legertop, met name op minister Sjojgoe en chefstaf Gerasimov. In de strijd om Bachmoet beklaagde hij zich dat munitieleveranties achterbleven bij de toezeggingen en dat zijn huurlingen daar de prijs voor betaalden.

Ineens trekt het Wagner-leger op tegen landgenoten. De huurlingen namen het militaire knooppunt Rostov aan de Don vannacht in en lijken uit te zijn op een snelle doorstoot naar Moskou. Daarmee is een conflict tussen Wagner-baas Prigozjin en de militaire top van het Kremlin ineens op scherp gezet. Een reconstructie aan de hand van vijf video's hoe een al langer etterend conflict ineens oplaaide.

Het hoofd van het Russische huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin, haalt, in een video met lichamen van gesneuvelde Wagner-huurlingen, uit naar de Russische legerleiding. Alle scheldwoorden zijn weggepiept in de video. - NOS

Het was opmerkelijk felle retoriek in een land waar kritiek op de machthebbers dodelijk kan zijn. Maar Prigozjin kon er maandenlang mee wegkomen. Daarbij zal geholpen hebben dat hij resultaten boekte: de stad Bachmoet was een gehaktmolen geworden voor de reguliere Russische soldaten, maar Prigozjin beet zich er succesvol in vast.

Bovendien koos Prigozjin zijn doelwitten zorgvuldig. Steeds bekritiseerde hij de militaire top, niet Poetin zelf. Desalniettemin waren er de afgelopen tijd voortekenen dat de relatie echt onder druk stond. Rusland wilde bijvoorbeeld privélegers zoals Wagner onder het officiële gezag van het leger brengen, iets waar Prigozjin fel op tegen was.

2. Twijfels over aanleiding van de oorlog

Het leidde ertoe dat Prigozjin zich steeds meer veroorloofde te zeggen. Gisteren durfde hij zelfs de beweegredenen voor de oorlog in Oekraïne in twijfel te trekken, een haast openlijke aanval op de autoriteit van Poetin zelf. Prigozjin redeneerde dat Oekraïne helemaal geen bedreiging was geweest voor Rusland, maar de legertop naar medailles snakte.

"De oorlog was nodig zodat een handvol klootzakken een feestje kon hebben en pr-aandacht om te laten zien hoe sterk het leger is. Zodat Sjojgoe maarschalk kon worden en opnieuw de hoogste heldenonderscheiding kon krijgen."