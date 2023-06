Hockeysters dicht bij Pro League-winst na eenvoudige zege op Nieuw-Zeeland

De Nederlandse hockeysters zijn dicht bij hun tweede eindoverwinning in de Pro League. Door een makkelijke zege op Nieuw-Zeeland (4-1) heeft Nederland de koppositie gegrepen en heeft Oranje alleen nog wat te duchten van België.

Door een backhand van Frédérique Matla zette de ploeg van bondscoach Paul van Ass direct de toon in Amsterdam en leidde het al binnen twee minuten. Nieuw-Zeeland, dat amper in de Nederlandse cirkel kwam, kreeg geen moment om adem te halen en stond door goals van Pien Dicke en Marente Barentsen halverwege met 3-0 achter.

Nederland, dat negen strafcorners onbenut liet, deed het in het derde kwart rustiger aan en was alleen nog succesvol via een tip-in van Marijn Veen. De Nieuw-Zeelandse Kaitlin Cotter werkte daarna nog de 4-1 binnen.

EK in augustus

De Nederlandse vrouwen spelen maandagavond tegen Duitsland en dinsdag opnieuw tegen Nieuw-Zeeland. Begin juli treffen de hockeysters nog twee keer de Belgische vrouwen.

Over zeven weken begint voor de Nederlandse hockeysters het EK. In het Duitse Mönchengladbach gaat de ploeg van bondscoach Van Ass dan voor de vierde Europese titel op rij.