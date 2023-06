Vollering mag in rood-wit-blauw naar de Tour na indrukwekkende solo op NK

Demi Vollering is voor de eerste keer Nederlands kampioen geworden. Op het heuvelachtige parcours in Zuid-Limburg koos ze een vlakke passage op 15 kilometer van de streep om haar ultieme aanval te plaatsen. In haar eentje reed ze nog ruim een minuut weg van de rest en voegde zo de Nederlandse titel toe aan haar toch al zo indrukwekkende palmares. Op bijna een minuut van haar ploeggenote sprintte Lorena Wiebes naar de tweede plek, voor Marianne Vos.

In de laatste plaatselijke ronde rond Sittard-Geleen bij het NK wielrennen plaatst Demi Vollering haar indrukwekkende aanval. - NOS

Vos werd met haar 13de podiumplaats (waaronder vier zeges) op het NK recordhoudster. Tot vandaag deelde ze dat record met Keetie van Oosten-Hage, die met haar negen titels nog wel ongenaakbaar is.

'Sexy rondje' In de brandende zon kregen de vrouwen tussen Valkenburg en Sittard-Geleen 153,1 kilometer draaien en keren over smalle weggetjes voorgeschoteld. De Cauberg werd alleen in de neutralisatie aangedaan, maar met 1.800 hoogtemeters, verdeeld over 30 korte klimmetjes, was het zeker geen eenvoudig parcours. "Een parcours dat Limburg eer aan doet", aldus commentator Roxane Knetemann. "Ik vind het een sexy rondje."

Bij temperaturen rond de dertig graden in Limburg was het zaak om heel veel te drinken. - ANP

In de eerste zestig kilometer maakten de vrouwen een lus door Zuid-Limburg, waarna nog vierenhalve lokale ronden in Sittard-Geleen moest worden afgelegd. Ook die plaatselijke ronde van 18,5 kilometer was uitdagend, met de Windrakerberg, de Stokselweg, de Kollenberg en de klim naar de finish in topsportpark Watersley als scherprechters. De streep was getrokken voor de deur van Europees kampioene Lorena Wiebes. Zij woont in het verbouwde klooster van Watersley. Back to basics De snelste sprintster ter wereld gold vandaag als een van de favorieten naast ploeggenote Demi Vollering. Een sinecure om de zegereeks van SD Worx voort te zetten zou het niet worden, want de beste ploeg van het moment ging slechts met vier rensters van start. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten moest nog creatiever zijn: zo had ze met haar ploeggenote Floortje Mackaij vooraf andere 'eenlingen' benaderd om samen een volgauto te kunnen inschrijven.

Ook wereldkampioene Annemiek van Vleuten moet improviseren voor het NK. Met Floortje Mackaij kan ze maar op een echte ploeggenote rekenen. En dus moet ze medestanders zoeken, al is het maar voor een volgauto. - NOS

En zo stond de gele fiets van Van Vleuten, waarmee ze vorig jaar de Tour de France won, naast die van bijvoorbeeld Arkéa-renster Maaike Coljé op een geleende ploegleidersauto van Tour de Tietema-Unibet. Schaatskampioene Schouten aan de start Een verrassende deelneemster aan de start was drievoudig olympisch schaatskampioene Irene Schouten. "Waarom ik meedoe? Omdat ik het leuk vind. Zeg ik nu, hè. Misschien denk ik over een paar uur: wat doe ik mezelf aan?" In 2019 reed Schouten overigens ook al het NK bij de profs en ze werd toen achter de kopgroep tweede in het sprint van het peloton, goed voor de 17de plaats. Om mee te kunnen doen, moest ze eerst een proflicentie kopen. "Daarna moest ik bewijzen dat ik prof bén. Maar ze zeiden: we weten wel dat je profschaatser bent. Dus het was goed. Ik hoefde niet met loonstrookjes te komen, gelukkig niet."

Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten is vandaag één van de deelneemsters aan het Nederlands kampioenschap wielrennen. - NOS

Die zorgen hadden titelverdedigster Riejanne Markus, woensdag met overmacht de beste bij het NK tijdrijden, en Marianne Vos niet. Zij maakten deel uit van het negen rensters sterke blok van Jumbo-Visma. Maar als de te kloppen ploeg wist Markus ook heel goed dat het hele peloton naar haar ploeg zou kijken om gaatjes dicht te rijden. "Wij moeten gewoon in elke ontsnapping iemand mee hebben", zei ze vooraf.

Van Agt vooruitgeschoven pion van Jumbo Die opdracht werd begrepen door Eva van Agt, vandaag met startnummer acht. De kleindochter van oud-premier Dries van Agt ging samen met Esmée Peperkamp in de aanval en gaf haar ploeggenoten zo een rustige aanloop. Bij de eerste doorkomst aan de finish hadden Van Agt en Peperkamp al zo'n vier minuten op het peloton en die voorsprong bleef groeien.

Koploopster Eva van Agt (rugnummer acht) groet een bekende langs de route. - NOS

Terwijl de ploegen van Van Agt en Peperkamp (DSM met topsprintster Charlotte Kool) de benen stil hielden, begon Marit Raaijmakers aan de achtervolging. Eenling Raaijmakers rijdt voor het Amerikaanse Human Powered Health, maar sloot zich vandaag aan bij het grote SD Worx. En gezien haar kopwerk ging die samenwerking verder dan alleen een gedeelde volgwagen. Raaijmakers bracht het verschil terug tot minder dan vier minuten, maar pas toen ze aan kop hulp kreeg van Femke Markus ging het echt snel met de achterstand. Halverwege de voorlaatste ronde was het verschil nog maar een minuut en was alles weer mogelijk.

Marit Raaijmakers overlegt met gelegenheidsploeggenote Femke Markus, die zus Riejanne als afstopper in haar wiel heeft. - NOS

In aanloop naar de voorlaatste passage van de Kolleweg viel het weer stil in het peloton en dat was niet naar de zin van Demi Vollering. Ze demarreerde en toen die aanval werd overgenomen door ploeggenote Mischa Bredewold viel het niet meer stil. Een tweede aanval van Vollering was voor de meeste rensters te veel van het goede en zo bleven er maar een vrouw of twintig over bij het ingaan van de laatste ronde. Daarbij alle favorieten onder wie sprintsters Wiebes en Kool, maar ook Van Vleuten, Mackaij, Vos en de nummer twee van vorig jaar, Shirin van Anrooij.

Aanval Vollering Bij het horen van de bel voor de laatste ronde keken de achtervolgers Van Agt en Peperkamp in de rug, maar de aansluiting werd nog niet gemaakt. Tot Vollering met een machtige demarrage op het vlakke in een ruk naar de twee koploopsters snelde. Van Agt beet op haar tanden, maar moest toch al snel het wiel van Vollering loslaten.

De toptien van het NK wielrennen voor vrouwen. - NOS