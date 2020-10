Marathonloper Futselaar wil coronaproof via Londen naar Olympische Spelen

Slechts 40 mannen en 36 vrouwen zijn toegelaten tot de race over 42 kilometer en 195 meter. Voor de atleten is een speciaal rondje van 2,2 kilometer rond St. James's Park uitgezet. Dat wordt negentien keer afgelegd, uiteraard met de karakteristieke finish voor Buckingham Palace op The Mall.

De marathon van Londen behoort tot de belangrijkste wedstrijden in de atletieksport: ruim 40.000 lopers, altijd een affiche met toplopers, vette bonussen en een hoog prijzengeld. De veertigste is echter anders: helemaal coronaproof, met een miniem startveld aan elitelopers, alles in een 'bubbel'.

De 29-jarige atleet stapte donderdag vol vertrouwen in het vliegtuig naar Londen, waar hij zondag in een unieke race met wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en een paar Ethiopische toppers een poging waagt de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio (2021) te halen. "Ik kreeg een paar weken geleden het laatste startbewijs", zegt hij over zijn deelname in in de Britse hoofdstad.

Londen wordt Futselaars derde marathon. In 2018 debuteerde de Gelderlander in Düsseldorf op de marathon met een tijd van 2.16.58. Een jaar later liep Futselaar zijn tweede in Amsterdam, waar hij finishte in 2.14.06. Daarmee pakte hij zilver in het Nederlands kampioenschap. Als haas fungeerde hij in de marathons van Berlijn (2017) en Enschede (2018).

"En vanaf dat moment moet ik het zelf doen", zegt Futselaar. "Ik loop met een aantal Britten die ook voor de limiet gaan. We worden gehaast door Sir Mo Farah." De Brit is viervoudig olympisch kampioen en verbeterde onlangs het werelduurrecord. "Dat is toch mooi, zo'n topatleet als haas."

Futselaar moest zich donderdag in een hotel in de buurt van vliegveld Heathrow melden. Daar zitten de atleten zo'n beetje opgesloten tot het startschot zondag. Iedereen in die bubbel heeft een complete waslijst aan regels ontvangen waar hij of zij zich aan moet houden: een minutieus stappenplan, alles tot op de komma geregisseerd tot start.

"Mijn eerste twee ervaringen met de marathon waren heel positief. In Düsseldorf wilde ik een tijd tussen de 2.15 en 2.18 neerzetten. Dat ging prima. In Amsterdam was het doel een tijd tussen de 2.13 en 2.15. Ook gelukt. Ik kan het kennelijk goed inschatten. Ik heb een doel waarvan ik weet dat het realistisch is, waar ik het niveau voor heb."

Weinig ervaring dus met de klassieke afstand in wedstrijdverband. "Dat is een oude gedachte", zegt Futselaar.

Een mooier affiche is in de atletiekwereld bijna niet denkbaar. Vrijdag ging dat scenario echter de mist in. Bekele, met een persoonlijk record dat slechts twee tellen boven het wereldrecord van Kipchoge (2.01.39) ligt, meldde zich af met een kuitblessure. Geen vijfde rechtstreeks duel op de marathon tussen de wereldtoppers.

Het was het droomaffiche op de marathon, al door de Britten omgedoopt tot 'Clash Of The Titans': het duel zondag op de marathon in Londen van alleskunner Kenenisa Bekele met wereldrecordhouder Eliud Kipchoge.

'Clash of the Titans' de mist in

En zijn doel in Londen is 2.11.30. Die limiet is in Nederland alleen door Abdi Nageeye gelopen. Futselaar acht zich in staat ook aan de gevraagde tijd te voldoen. Hij moet het in de wereldstad doen zonder de steun van zijn coach Titus Fierkens. Begeleiding is niet welkom zondag.

Begeleiding

Een nadeel? "Niet echt. In de marathons van Düsseldorf en Amsterdam ging Titus fietsend mee en gaf hij het drinken aan. Zijn hoofd was een richtpunt voor me. Nu zijn er vaste drinkposten. Daar kom ik steeds voorbij. Qua tijden kan een coach niet veel doen. Het strijdplan hebben we uitvoerig besproken. En ik ben een zelfstandige atleet. Ik stel mezelf een doel en ga ervoor."