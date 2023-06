Sprintrace TT Assen gewonnen door oppermachtige Bezzechi: 'Voel me geweldig'

De omstreden sprintrace in de MotoGP bij de TT in Assen is gewonnen door de oppermachtige Marco Bezzecchi. Daarmee heeft de Italiaan een dag voordat de hoofdrace wordt verreden, twaalf punten binnen in de strijd om het kampioenschap.

Bezzecchi rijdt uitstekend op het circuit in Drenthe. De Italiaan van Mooney VR46 Racing Team was in alle drie de trainingen het snelste. Zaterdagochtend reed hij ook al naar poleposition op zondag, nadat hij de snelste was in de kwalificatie.

Francesco Bagnaia werd tweede in de sprintrace en pakte negen punten. Fabio Quartararo eindigde als derde, omdat Brad Binder in een van de laatste bochten een tijdstraf kreeg wegens afsnijden van het circuit, en krijgt er zeven punten bij voor in het algemeen klassement.