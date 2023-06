Vanavond op tv: De opstand van Wagner-baas Prigozjin

De opstand van Wagner-baas Prigozjin

Decennialang was hij het onzichtbare hulpje van de Russische president Vladimir Poetin, maar nu stelt Jevgeni Prigozjin hem voor de grootste uitdaging in de recente Russische geschiedenis. Zijn Wagner-troepen zijn Rusland binnengetrokken. Een opstand die volgens Poetin een dolk is in de rug van het Russische volk en leger. Veiligheidsdiensten, het leger en tanks beveiligen inmiddels overheidsgebouwen in Moskou en Sint Petersburg. De Wagner-troepen zullen volgens Prigozjin verder optrekken naar Moskou, tenzij minister van Defensie en de Russische stafchef "naar hen toe komen".

De gebeurtenissen volgen elkaar zeer snel op. Blijf op de hoogte via het liveblog van de NOS. Te gast vanavond zijn Iris de Graaf, correspondent in Rusland die nu vanuit Nederland werkt. En Bob Deen, Oost-Europadeskundige verbonden aan Instituut Clingendael.

