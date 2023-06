Onrust op Ameland door inperking veerdiensten: 'Dramatisch voor de eilanders'

"Dit besluit is dramatisch voor de ondernemers en de eilanders", zegt Gunda Brunotte van OPA. "Ik moet er niet aan denken dat er in het hoogseizoen veel minder mensen naar het eiland kunnen. Mensen kiezen voor Ameland omdat je er met de auto heen kan, ook al gebruiken ze die meestal alleen om naar hun accommodatie te rijden. Ze zien de auto als een rijdende koffer en als ze die niet mee kunnen nemen gaan ze misschien wel ergens anders heen."

De eilanders en de toeristen die naar Ameland komen, zitten in de tussentijd in grote onzekerheid, weet burgemeester Leo Pieter Stoel. "Dit wordt chaos. Als je naar een begrafenis of ziekenhuis moet, kan je de auto niet meenemen, want er is nu al vaak geen plek op de veerdienst. Leerlingen die op de vaste wal les hebben, moeten straks een uur eerder van huis."

De komende zes weken onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met Rijkswaterstaat en de rederij de staat van de vaargeul en welke maatregelen mogelijk zijn. Daarna volgt er een definitieve beslissing over hoe het verder moet, liet staatssecretaris Vivianne Heijnen gisteren weten aan de Kamer. Wagenborg zegt in een reactie positief te zijn over die brief .

De inperking van de veerdiensten naar Ameland leidt kort voor het drukke hoogseizoen tot grote onrust bij de inwoners en ondernemers op het Waddeneiland. Gisteren gaf het kabinet rederij Wagenborg toestemming om per aankomende dinsdag tijdelijk een versoberde dienstregeling in te voeren, omdat de vaargeul volgens de kapiteins niet veilig is.

De voor velen zeer plotselinge mededeling eind mei waarin Wagenborg aankondigde minder vaak te willen afvaren, voedt het wantrouwen bij mensen op het eiland over de bedoelingen van de rederij. Iedereen is het erover eens dat de veiligheid voorop moet staan. Maar de manier waarop Wagenborg dit aanpakte, zet veel kwaad bloed bij de inwoners.

Zo eiste de rederij in eerste instantie naast een vermindering van het aantal veerdiensten ook een monopolie op de openbare vaargeul, omdat de veiligheid niet meer vaarverkeer zou toestaan. Tot ontzetting van andere vaargeulgebruikers.

Een van die gebruikers is Richard Veltman, die al tientallen jaren rondvaarten verzorgt rond het eiland en met watertaxi's naar het vasteland vaart. Hij leefde in grote stress de afgelopen vier weken. "Als dat monopolie voor Wagenborg in de vaargeul er was gekomen, was het over met mijn bedrijf." Het steekt hem vooral dat hij niet op de hoogte was gebracht. "Ik kwam er bij toeval achter."

Veerboten afgeschreven

Ook burgemeester Stoel is verbaasd over de volgens hem onnodige plannen van de rederij. "Zomaar het alleenrecht claimen, daar heb ik wel mijn gedachten over. Er speelt ook nog dat er in 2029 een nieuwe concessie aankomt, die Wagenborg natuurlijk graag zelf wil voortzetten."

Bij die nieuwe concessie moeten er zeer waarschijnlijk ook nieuwe schepen komen. De huidige veerboten stammen uit 1995 en 2003 en zijn ruimschoots afgeschreven. Nog belangrijker: ze zijn eigenlijk te groot voor de huidige vaargeul.

Zo gaat de strijd nog wel even door, in een sfeer die eigenlijk niet goed past bij het eilandgevoel. Op een eiland is iedereen afhankelijk van elkaar en hebben alle partijen elkaar nodig. Ze moeten er met zijn allen uitkomen.

Juist daarom waren de meeste eilanders zo verrast door de bliksemactie van rederij Wagenborg, die tevens de grootste werkgever op het eiland is en belangrijkste sponsor van de voetbalvereniging en muziekclubs. Schipper Veltman: "Maar net als tijdens een dip in een huwelijk, moet je toch met elkaar verder."