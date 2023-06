Tsitsipas biedt Kyrgios excuses aan na Wimbledon-vete: 'Nu meer bewust van impact'

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft excuses gemaakt naar aanleiding van zijn uitspraken aan het adres van Nick Kyrgios. De Griek en de Australiër troffen elkaar vorig jaar in de derde ronde van Wimbledon en dat leverde een verhitte strijd op.

Tsitsipas zei na afloop dat Kyrgios "ongeschoold" is en dat hij zich opstelt als een NBA-speler. Die uitspraken waren te horen in de Netflixdocumentaire Break Point. De opmerkingen werden door sommigen als racistisch beschouwd, maar Tsitsipas zegt nu dat zijn uitlatingen verkeerd zijn geïnterpreteerd.

"Ik heb gehoord dat sommige mensen mijn opmerkingen over Nick Kyrgios verkeerd hebben geïnterpreteerd, door racisme te insinueren. Maar zo heb ik het zeker niet bedoeld", aldus de Griek in een bericht op Facebook. "Ik wil benadrukken dat ik geen vooroordelen koester jegens iemand op basis van zijn achtergrond, etniciteit of interesses."

Boete onsportief gedrag

Kyrgios was vorig jaar tijdens de wedstrijd voortdurend aan het schelden en Tsitsipas probeerde zijn tegenstander met een smash te raken en sloeg een bal in het publiek. De twee kregen later een boete vanwege onsportief gedrag. Na afloop op de persconferentie noemde Tsitsipas zijn tegenstander een pestkop. Kyrgios stelde dat de Griek "serieuze problemen" had.