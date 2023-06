Rotterdamse politie pakt wegpiraat op na vijf aanrijdingen

De politie heeft een 32-jarige vrouw uit Geleen aangehouden die in korte tijd vijf aanrijdingen veroorzaakte in Rotterdam en omgeving. De automobiliste was onder invloed.

Rond 11.00 uur kwamen de eerste meldingen over de wegpiraat. Zij reed toen met haar donkerkleurige Mercedes Vito tegen verschillende auto's op in Rotterdam-Oost. Daarbij raakte iemand gewond aan de nek, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Even later vond de vijfde aanrijding plaats in Bleiswijk. Toen had de politie de achtervolging van de automobilist overigens al ingezet. "Benader de wegpiraat niet, maar bel!", was het dwingende advies van de politie op Twitter.

Uiteindelijk bleek dat de vrouw via Waddinxveen naar Boskoop was gereden. Daar kon de politie haar rond 12.30 uur oppakken.

De politie onderzoekt nog of de Limburgse vrouw onderweg meer aanrijdingen heeft veroorzaakt. Het is nog onduidelijk of ze onder invloed was van alcohol of van andere verdovende middelen.