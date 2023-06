Douane onderschept 449 kilo cocaïne in haven Vlissingen

De douane heeft gisteren in een container met bananen in de haven van Vlissingen 449 kilo cocaïne gevonden.

De straatwaarde van de partij harddrugs is ruim 33 miljoen euro. De pakketten cocaïne werden onderschept tijdens een 'gewone' controle, meldt Omroep Zeeland. Er is niemand opgepakt.

Lading bananen

De drugs zaten in plastic zakken tussen een lading bananen die bestemd was voor een bedrijf in Barendrecht. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken, aldus het Openbaar Ministerie.

Net als vorige drugsvondsten is de zaak opgepakt door het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

Derde keer in korte tijd

Het is de derde keer in korte tijd dat een grote partij cocaïne wordt onderschept in de haven van Vlissingen. Op 23 mei trof de douane er een partij van 708 kilo cocaïne aan, op 19 april ging het om 655 kilo. Ook in die twee gevallen zat de cocaïne verstopt tussen een lading bananen.

De in beslag genomen drugs zijn inmiddels vernietigd.