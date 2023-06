Premier bedankt Nederlandse militairen voor hun inzet voor vrede en veiligheid

"Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de vrede in Europa nooit meer onder druk gestaan dan nu." Dat zei premier Mark Rutte vanochtend in een speech ter gelegenheid Veteranendag.

Rutte wees er in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag op dat het lange tijd onvoorstelbaar was dat er nog een oorlog op het Europese continent zou plaatsvinden. "We voelden ons als samenleving zelfs zo veilig, dat we dachten dat het misschien wel wat minder kon met Defensie. We hadden het mis." Volgens Rutte was het belang van "een goed toegeruste krijgsmacht" niet eerder zo duidelijk.

De minister-president bedankte de Nederlandse militairen die in veel landen een belangrijke bijdrage leveren aan vrede, vrijheid en veiligheid. Bijvoorbeeld ook door Oekraïense collega's te trainen en op te leiden, "zodat zij het verschil kunnen maken in deze afschuwelijke oorlog die maar één uitkomst mag hebben: dat Oekraïne wint, dat jullie Oekraïense collega's zullen slagen."

De jaarlijkse Veteranendag is een eerbetoon aan de ruim 100.000 militairen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor de vrede.

Vanmiddag krijgen enkele tientallen militairen een medaille opgespeld op het Lange Voorhout in Den Haag. Vervolgens is er een defilé door de stad. Dat wordt afgenomen door koning Willem-Alexander, minister Kajsa Ollongren van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten, Onno Eichelsheim.

U kunt dit vanaf 12.40 uur live volgen op NPO 1.