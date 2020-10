Coureur Van Kalmthout voor het eerst op podium in IndyCar

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft in de Amerikaanse IndyCar zijn eerste succesje binnen. De 20-jarige coureur uit Hoofddorp pakte bij de race op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway een podiumplek. Van Kalmthout, die van poleposition was vertrokken, werd derde.

De zege ging naar de Amerikaan Josef Newgarden, voor zijn landgenoot Alexander Rossi.

Veekay

Van Kalmthout, die in de Verenigde Staten door het leven gaat als VeeKay, is bezig aan zijn debuutjaar in de populaire Amerikaanse raceklasse. De Noord-Hollander wist zich in augustus als vierde te kwalificeren voor de beroemde Indy 500, maar een mislukte pitstop brak hem op in de race.