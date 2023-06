Kwart miljoen euro waterschade in gemeentehuis Dokkum

Bij de verbouwing van het gemeentehuis in Dokkum is voor bijna een kwart miljoen euro aan waterschade ontstaan. Dat is fors meer dan werd gedacht, meldt Omrop Fryslân. Eerder was sprake van een schadepost van enkele tienduizenden euro's.

Het is nog onduidelijk hoe de schade kon ontstaan. Aanvankelijk gaf de gemeente de schuld aan een kat die de kraan zou hebben opengedraaid. Maar nu wordt dat betwijfeld.

Doerak de Kater

De verbouwing van het gemeentehuis in Dokkum begon in september en op 22 mei zou het weer officieel opengaan. Maar toen bleek dat de linkervleugel van het gebouw zwaar beschadigd was.

Wethouder Koonstra zei dat een rode kater naar binnen was geslopen. Het dier had volgens hem een kraan opengezet, waardoor er vocht in de wanden en in het meubilair terechtkwam. Ook zou er water door de vloer heen de kelder in zijn gelekt. "De Britse premier heeft Larry the Cat, wij hebben hier blijkbaar Doerak de Kater", zei Koonstra toen.

Maar nu zijn daar twijfels over. Uit nieuw onderzoek blijkt weliswaar dat er tijdens de verbouwing een rode kater in het gemeentehuis zat en dat het ambtenaren niet was gelukt om het dier te vangen. Maar er is geen enkel bewijs dat de kat de kraan heeft opengedraaid. Hij is ook niet op heterdaad betrapt,

Ruimte was droog

In het onderzoek is ook gekeken of een mens schuldig is. Maar ook daar zijn geen aanwijzingen voor: niemand is vergeten om de kraan dicht te draaien. Duidelijk is ook dat er geen waterleiding is gesprongen. En bij het afsluiten van het gebouw was al vastgesteld dat de ruimte droog was en de kraan niet openstond.

Hoe dan ook, de schade is groot. Wanden en vloeren moeten (voor een deel) opnieuw worden vervangen en geschilderd. De linkervleugel van het verbouwde gemeentehuis gaat waarschijnlijk pas in oktober weer open.

Wie de schade betaalt, is een verzekeringskwestie, aldus de gemeente Noardeast-Fryslân.