Eerste megadeal zo goed als rond op jeugd-EK, nu is de vraag: wie volgt?

Met de aanstaande transfer van de Italiaan Sandro Tonali voor meer dan 70 miljoen euro van AC Milan naar Newcastle United heeft het EK onder 21 jaar de eerste megadeal te pakken. Het is ongetwijfeld niet de laatste. Transfers, transfers en nog eens transfers. Zo ongeveer elk interview dezer dagen in het regenachtige Tbilisi eindigt met een vraag over een op handen zijnde transfer. Logisch ook, als je de gewilde voetballers van Jong Oranje spreekt. "Tot slot: mogen we je al feliciteren met je nieuwe club?", wordt vanuit de perszaal de vraag gesteld aan Bart Verbruggen, kort na het gelijkspel tegen de Belgen waarin de doelman uitblonk. Terwijl Verbruggen nog amper is bekomen van zijn belangrijke reddingen, reageert hij op de interesse vanuit de Premier League. "Nee, nog niet", antwoordt hij op een voorbarige felicitatie.

Jong Oranje live bij de NOS De EK-duels van Jong Oranje zijn live te zien bij de NOS, via streams, op tv en op het YouTube-account van NOS Sport. Jong Oranje speelt vanavond zijn tweede groepswedstrijd om 18.00 uur tegen Portugal. Het laatste groepsduel is op 27 juni om 18.00 uur op tegen gastland Georgië.

Op de dag voor de wedstrijd tegen Jong Portugal, het tweede groepsduel van Nederland, legt Micky van de Ven voor de zoveelste keer deze week uit dat hij nog nergens heeft getekend. Focus op EK "Mijn zaakwaarnemer regelt alles achter de schermen. Als het heel serieus wordt, neemt hij contact met me op. Verder leg ik de focus op het EK", stelt Van de Ven, die begeerd zou worden door Liverpool en Tottenham Hotspur. Vooral die laatste zin hoor je meerdere keren voorbijkomen dit EK. Bekijk de vooruitblik met Van de Ven op het duel met de Portugezen.

Jong Oranje-speler Micky van de Ven blikt vooruit op het EK-duel tegen Portugal. - NOS

Bondscoach Erwin van de Looi noemt het van alle tijden. En van alle ploegen: ook bij het grote Oranje spelen transferperikelen altijd een rol. Je kunt spelers niet verbieden om tijdens het Europees kampioenschap contact te houden met hun zaakwaarnemer, vertelt hij desgevraagd in de lobby van het Marriot-hotel in Tbilisi. Natuurlijk praat hij met zijn spelers, zoals hij dat eigenlijk elke interlandperiode doet. Speelt er iets? Zijn ze er rustig onder of hebben ze er last van? Als ze maar kunnen presteren. En tot op heden zijn er geen signalen dat het niet zo is. Lachen om transfergeruchten die niet kloppen Hoewel sommige spelers zich dit EK zo goed mogelijk proberen af te sluiten, bereiken de transfergeruchten ook de kleedkamer van Jong Oranje. "Het mooiste is als je iets leest over een speler met wie je op dat moment bent en het klopt helemaal niet", lacht Quinten Timber. "Dat gebeurt echt vaak..." De aanvoerder is juist een van de weinige spelers waar het op dat vlak vrij rustig is. Al krijgt ook hij vragen over geruchten, maar die gaan over zijn tweelingbroer Jurriën. "Ach, we weten hoe het werkt. De media moeten ook wat te schrijven hebben", vult Jan Paul van Hecke aan. Bekijk de video uit de Youtube-serie 'Jong Oranje, klas van '23', waarin Quinten Timber, Sepp van den Berg en Jan Paul van Hecke met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema's, waaronder transfergeruchten.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Ik vind het vaak wel mooi om geruchten over anderen te zien. Ik gun ze uiteindelijk ook een transfer. Het is mooi om te zien wanneer iemand die je kent een mooie stap maakt", aldus Van Hecke. Flirten met Feyenoord De centrale verdediger, die na de blessure van Sepp van den Berg basisspeler is dit Europees kampioenschap, is voornamelijk wisselspeler bij Brighton & Hove Albion in de Premier League. Afgelopen winter was hij dicht bij een transfer naar Feyenoord. Hij voerde gesprekken met trainer Arne Slot, maar mocht niet weg uit Engeland. En dus kwam hij niet te spelen in Rotterdam, bij de club van Timber. "Ik heb JP toen wel even een berichtje gestuurd van: je naam wordt genoemd bij Feyenoord, hoe zit dat?!" "Je hebt het er natuurlijk wel over", reageert Van Hecke. "Als het andersom is, vraag je ook even hoe het zit. Dan grap je of diegene al in de groepsapp wil. Maar ja, uiteindelijk slaat het nergens op, want iedereen kan zomaar iets zeggen en online gooien." Bekijk de vooruitblik met bondscoach Erwin van de Looi op het duel met de Portugezen.

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi blikt vooruit op het EK-duel tegen Portugal. - NOS