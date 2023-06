Poetin in tv-toespraak over Wagner-opstand: 'Dit is landverraad'

Poetin complimenteerde de leden van de Wagner-groep enerzijds door hen "helden" te noemen die "de Donbas hebben bevrijd". Maar nu is volgens hem sprake van een "dolkstoot in de rug" en Poetin beloofde dat de reactie van het Russische leger "hard" zal zijn.

"We hebben te maken met landverraad, waar we ons tegen zullen verdedigen", zo heeft de Russische president Poetin in een ingelaste tv-toespraak gereageerd op de opstand van de Wagner-groep in Rusland onder leiding van Jevgeni Prigozjin. Die laatste maakte vannacht bekend dat zijn troepen het hoofdkwartier van het zuidelijke militaire district in Rostov aan de Don hebben bezet.

Rusland zal hard optreden tegen de "verraders", zei de Russische president Poetin zojuist in een televisietoespraak. "Iedere binnenlandse muiterij is een serieuze bedreiging tegen onze staat", zei hij naar aanleiding van de gewapende opstand van Wagner. - NOS

Prigozjin eist dat defensieminister Sjojgoe en stafchef Gerasimov naar hem toe komen, anders dreigt hij naar Moskou te gaan. De beveiliging is daarom opgeschroefd in Moskou en tussenliggende plaatsen. Inmiddels zou Wagner zijn opgerukt tot de regio Voronezj, halverwege Moskou en Rostov.

Wagner-baas Prigozjin zegt in een reactie op de speech van Poetin dat de president ernaast zit wat betreft zijn opmerking over verraad. "Wagner-strijders zijn Russische patriotten. Niemand is van plan zichzelf aan te geven op bevel van Poetin. We willen dat het land niet langer gebukt gaat onder corruptie, leugens en bureaucratie."

"We hadden verwacht dat Poetin heel duidelijk zou aangeven wat de stappen van het Kremlin zouden zijn, maar dat liet hij een beetje in het midden. Hij trok een vergelijking met 1917 en de Russische Revolutie, toen er ook sprake was van verraad en wat leidde tot een burgeroorlog. Hij noemde Prigozjin overigens niet bij naam, wel de Wagner-groep.

"Het is heel opmerkelijk, maar het past wel in de tendens dat Wagner zich aan het afkeren is van Rusland", zegt Mart de Kruif, oud-commandant Landstrijdkrachten in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een bizarre ontwikkeling in deze oorlog."

De eenheden van de Wagner-groep waren in een herstelfase na de zware strijd in Bachmoet. Dat ze nu in Rusland gebied bezetten is volgens De Kruif daarom des te opmerkelijker. "Als je geen eenheid hebt in de leiding en elkaar bevecht, is dat op korte termijn heel slecht voor het defensief van de Russen. Op lange termijn gaat het mogelijk ook een impact hebben op de steun van de Russische bevolking voor de oorlog. Er zijn honderdduizenden verliezen, ook aan Russische kant. Maar als het doel van de oorlog ook nog eens anders is dan je dacht, zoals Prigozjin onlangs heeft gezegd, gaat dat invloed hebben op de steun van de bevolking."

Opvallend is dat Prigozjin benadrukt dat Rusland alles moet inzetten om delen van Oekraïne die de Russen als Rusland beschouwen te verdedigen. "Het zou kunnen dat Prigozjin voelt dat het in de oorlog de verkeerde kant op gaat voor Rusland en dat hij daarop anticipeert. Dat hij zich wil distantiëren van de huidige Russische leiding en wil laten weten dat de oorlog alleen nog gewonnen kan worden als Rusland álle middelen gebruikt."

Wat de intentie van Prigozjin ook is, het verzet dat de Wagner-groep nu in Rusland pleegt, wijst op grote verdeeldheid. "Wat Prigozjin nu doet, eisen dat hij Sjojgoe en Gerasimov naar hem toe komen, duidt op een diepe kloof tussen Prigozjin en het Russische leger."