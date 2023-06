Waterpolosters naar halve finales finaletoernooi wereldbeker

De Nederlandse waterpolosters hebben op het finaletoernooi van de wereldbeker in Long Beach de halve finales bereikt. Ze waren na een stroeve start Nieuw-Zeeland toch met duidelijke cijfers de baas: 15-5 (2-1, 4-1, 6-0, 3-3).

In de eerste periode lukte het de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis niet om afstand te nemen, ook omdat meerdere speelsters een tijdstraf van 20 seconden kregen.

Oranje liep in de laatste minuten van de tweede periode uit van 3-2 naar 6-2, denderde vervolgens door naar 11-2 en daarmee was het pleit beslecht voor Nieuw-Zeeland, dat vijftien minuten lang niet wist te scoren. Met drie doelpunten elk waren Brigitte Sleeking en Simone van de Kraats topscorer bij Oranje.

"We zijn iets minder scherp begonnen vandaag, maar ben tevreden over het spel in de tweede helft van de wedstrijd", zei Doudesis na afloop. "Toen waren we meer consistent in de verdediging en sneller in de omschakeling. Bovendien was de passing een stuk beter."

In de halve finales wacht zondag Spanje, toernooiwinnaar van vorig jaar. In de andere halve finale nemen de Verenigde Staten en Hongarije het tegen elkaar op.