Ondersteund door Oomen wil Kelderman naar Giro-podium: 'Ik ben supergoed'

De Tour overstijgen, dat is waar Sam Oomen op hoopt. Team Sunweb reed de Ronde van Frankrijk met een ploeg vol vrijbuiters. Aanvallend koersen leverde maar liefst drie etappezeges op. Het beeld in de Giro wordt anders. Met Wilco Kelderman als kopman mikt de ploeg op een podiumplaats in het algemeen klassement; Oomen is zijn belangrijkste helper. "Ik voel me echt klaar om drie weken te knallen", zegt Kelderman, die van de Giro zijn hoofddoel van het jaar gemaakt heeft. "De derde week is superlastig, maar ik denk dat het me goed ligt en ik daar goed ga zijn." 'Genoeg voor topvorm' Valpartijen en pech achtervolgen Kelderman al jaren en maken dat zijn palmares niet zo gevuld is als werd verwacht toen hij zich meldde in het profpeloton. Maar onder meer door zijn vierde plaats in de Vuelta van 2017 en een vierde plaats in Tirreno-Adriatico vorige maand weet hij: het zit er wel degelijk in. "Ik denk dat ik podium kan rijden. Aan het begin van het seizoen voelde ik me in de Ronde van Polen niet super, maar tijdens de laatste hoogtestage heb ik een goede opbouw gehad en in de Tirreno voelde ik me tegen het einde van de week echt supergoed. Ik denk dat het genoeg is om hier in topvorm te staan."

De NOS-commentatoren Gio Lippens en Han Kock geloven in de kansen van Kelderman. Zij zien de Nederlander in de top van het klassement eindigen. "Hij zal ooit podium rijden in een grote ronde. Hij heeft zat talent en heeft bewezen dat hij er dicht bij zit. Ik geef hem nu twee voorzichtige sterren, vanwege zijn reputatie als brekebeen." Ook Kock neemt het woord podium in de mond. "Als hij op z'n fiets blijft zitten, ik zeg áls, dan kan hij dat zeker. Het zou hem ook van harte gegund zijn. Eén keer een ronde zonder pech of val, zodat hij kan laten zien hoe goed hij is." Bekijk hieronder de sterrenverdeling van de wielerwatchers van de NOS:

Voor zowel Kelderman als Oomen is de Giro de laatste grote koers in dienst van Sunweb. Kelderman rijdt volgend jaar voor Bora, Oomen trekt naar Jumbo-Visma. Maar beiden staan daardoor niet met een ander gevoel aan de start in Palermo. "Ik voel geen druk, ik heb niet echt het gevoel dat het de laatste wedstrijd voor Sunweb is", zegt Kelderman.

Oomen: "De wil om het zo goed mogelijk te doen is echt niet anders dan toen ik twee jaar geleden de Giro reed of als ik was gebleven. Je bent een langere periode met de Giro bezig en daar wil je het beste van maken. Dan ben je niet bezig met volgend jaar, helemaal niet." Tweeënhalf jaar geleden was Oomen de meesterknecht van Dumoulin in de Giro. Oomen werd negende, Dumoulin tweede achter Chris Froome die de ronde met een onnavolgbare solo naar zijn hand zette.

Sam Oomen en Tom Dumoulin in de Giro van 2018 - AFP

2019 werd een jaar om snel te vergeten. Oomen brak zijn heup en moest lang revalideren na een operatie aan een vernauwde liesslagader. Het plezier op de fiets is terug, maar een doelstelling uitspreken is moeilijk voor de Tilburger. "Het klinkt heel ambitieloos, maar het zou al heel prettig zijn als ik straks gewoon met een goed gevoel in Milaan sta, als ik weer een stap heb gezet." "Het voelt af en toe alsof ik mijn eerste jaar als prof weer rijd, alsof ik het nog allemaal moet ontdekken. De ene dag kan ik iets wel, de andere dag niet. Het is een beetje wisselvallig. Dan word ik ook iets huiveriger om te zeggen of de toptien erin zit, ik weet het gewoon echt niet."

Zijn rol in de ploeg omschrijft Oomen als variabel. "Maar de belangrijkste focus is om met Wilco een zo goed mogelijk klassement te rijden. Ik denk dat het voor hem een heel mooie kans is om eruit te laten rollen wat hij in zijn benen heeft zitten. Daar wil ik met heel veel liefde en plezier aan bijdragen."

In de krant las Kelderman over zijn vertrek Terwijl Kelderman nog in onderhandeling was over een nieuw contract bij Sunweb las hij in een interview dat er geen volgende verbintenis in zat. "Ik had al wel mijn twijfels bij Sunweb, er is meer focus op de jongere renners. Maar er waren gesprekken gaande en toen kwam er een artikel in de krant. Dat heb ik niet zien aankomen, het was ook niet de bedoeling. Maar daarna heb ik de keuze gemaakt: ik ga voor een nieuwe ploeg." Lezen dat je weggaat zonder dat je het zelf weet ervaarde Kelderman als "heel vervelend". Het duurde ook even voordat hij vernam waarom het in de krant stond. "Er werd aan de ploegleiding een harde vraag gesteld door een journalist en dan is het moeilijk een goed antwoord te geven. Daar is het misgegaan. Dat begrijp ik ook wel, maar het is zonde. Het had niet gemogen."

