Ook in Assen kritiek op sprintrace MotoGP: 'Spektakel over rug coureurs'

De een vindt het geweldig, de ander levensgevaarlijk. De nieuwe sprintrace zorgt dit seizoen voor discussie in de MotoGP en dat is bij de TT in Assen niet anders. In een wedstrijd over de helft van het aantal rondes van de reguliere race strijden de coureurs vanmiddag in Drenthe voor extra punten in de strijd om de wereldtitel. Rigoureus ingevoerd De sprintrace werd dit seizoen rigoureus ingevoerd. Anders dan in de Formule 1, waar de verkorte wedstrijd voorzichtig wordt geïntroduceerd bij een beperkt aantal grands prix, geldt de nieuwe opzet in de MotoGP voor elk raceweekend. De hoofdrace is altijd op zondag, de sprintrace op zaterdag en als gevolg daarvan moeten er op vrijdag tegenwoordig al kwalificatieronden gereden worden in plaats van trainingen. De organisator van het wereldkampioenschap hoopt met extra spektakel meer bezoekers naar de circuits trekken op zaterdag.

Sprintrace over dertien ronden De sprintrace op het TT Circuit in Assen gaat over dertien ronden. Voor de eerste negen coureurs liggen punten klaar in de strijd om het kampioenschap. De uitslag van de sprintrace heeft geen invloed op de reguliere race van zondag. De startopstelling in de sprintrace en de hoofdrace is dezelfde. In de Moto2- en Moto3-klasse is geen sprintrace.

De sprintrace zorgde van meet af aan voor discussie. Critici vreesden dat het voor extra druk op de rijders zou zorgen, met meer ongelukken en blessures tot gevolg. Na zeven van de twintig grands prix is de tussenconclusie dat voor- en tegenstanders beiden gelijk hebben. Blessures "Het publiek is de grote winnaar", zegt Wilco Zeelenberg. De oud-coureur is manager bij het Aprilia-team van de Portugees Miguel Oliveira en de Spanjaard Raul Fernandez. "Er is veel spektakel en er gebeurt van alles." "Maar", zegt hij, "dat mag niet over de rug gaan van de coureurs." En dat is volgens hem nu wel het geval. "We hebben al veel zware crashes en blessures gezien. Gelukkig nog niet carrièrebedreigend, maar daar ben ik wel bang voor."

Wilco Zeelenberg is kritisch op de sprintrace - ANP

Bij de eerste sprintrace ooit, op het circuit van Portimão in Portugal, was het meteen raak. De Italiaan Enea Bastianini brak een schouderblad bij een val. Het bleek het begin van een reeks incidenten. Bijna elk weekend raakten rijders zwaar of minder zwaar geblesseerd. In Assen zijn drie coureurs niet van de partij, onder wie grand prix-winnaar Alex Rins, die twee weken geleden in Italië zijn scheen- en kuitbeen brak bij een crash in de sprintrace en daar drie keer aan geopereerd moest worden. Gelijk tot het gaatje Volgens Zeelenberg zijn de ongelukken te wijten aan de druk die er vanaf het begin van het raceweekend op de rijders staat. "In het oude format was de vrijdag bedoeld om de voorbereidingen voor het weekend te doen, de juiste afstelling van de motor te vinden. Nu moeten de jongens gelijk op de eerste dag in de kwalificatie al tot het gaatje gaan."

Ik race veel liever dan dat ik nog een keer extra train. MotoGP-coureur Brad Binder

Ook op monteurs heeft de invoering van de sprintrace impact. "Het is nog drukker dan voorheen", zegt Robin Spijkers, monteur bij het team van Marco Bezzecchi, de huidige nummer drie in de WK-stand. "Vooral in de eerste paar races van het jaar, toen moesten we onze draai nog vinden. Nu bereiden we alles eerder voor en loopt het vrij goed. En als de resultaten dan ook goed zijn, is dat gaaf." Sommige coureurs profiteren In de sprintrace kunnen de coureurs de helft van het aantal punten van de hoofdrace verdienen, bepaald geen kruimels dus. Iemand die daarvan profiteert, is de de Zuid-Afrikaan Brad Binder. Hij wist al twee sprintraces te winnen, terwijl hij in de reguliere races pas één keer het podium haalde. Binder staat momenteel op de vijfde plaats in het kampioenschap. "Ik ben voorstander van het huidige format", zegt hij. "Ik race veel liever dan dat ik nog een keer extra train."

Brad Binder won al twee sprintraces - AFP

Toch ziet Binder ook de gevaren. "Op vrijdag moet je meteen een scherpe tijd neerzetten. Dan neem je meer risico, terwijl je nog maar weinig rondjes hebt gereden. Alles zit momenteel heel dicht op elkaar in de MotoGP, om het verschil te maken moet je net een beetje extra geven en dat kan tot ongelukken leiden." Ingelaste vergadering Zeelenberg had met de andere teammanagers een ingelaste vergadering over de sprintrace. Veel teams willen dat het format per direct wordt aangepast, door de twee trainingen op vrijdag niet mee te laten tellen voor de kwalificatie. "Dat gaat niet gebeuren, omdat Ducati dat niet wil", zegt hij. "Voor zo'n beslissing heb je unanimiteit nodig. Voor volgend seizoen wordt het format wel aangepast, door de eerste training op vrijdag vrij te geven. Ik denk dat dat nog niet genoeg is, maar goed, het is een begin."