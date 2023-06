Goedemorgen! Op deze Nationale Veteranendag krijgen zo'n 70 militairen de Herinneringsmedaille voor Vredesoperaties uitgereikt. En bij de TT Assen vindt de sprintrace plaats, onder toeziend oog van vele motorsportliefhebbers.

Eerst het weer: vandaag is er veel zon en wordt het met 23 tot 28 graden op veel plaatsen zomers warm. In het noordoosten komt iets meer bewolking voor en is er een kleine kans op een bui. De wind is zwak of matig en komt uit het westen.