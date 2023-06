Cryptoplatform Binance wordt ook geweerd uit België

Binance mag zijn diensten niet meer aanbieden in België, oordeelt de financiële toezichthouder FMSA. De grootste cryptobeurs ter wereld opereert zonder vergunning. Om vergelijkbare redenen is Binance ook uit andere landen geweerd.

Op het platform wordt gehandeld in cryptomunten. Binance biedt bewaarportemonnees aan vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte, dat is verboden volgens de Belgische wet. Binance betwist volgens de toezichthouder niet dat zulke diensten worden aangeboden.

Web van misleiding

Binance was ook actief in Nederland. Het bedrijf kreeg hier een boete opgelegd van meer dan drie miljoen euro. Volgens de Nederlandse toezichthouder DNB had dit ook te maken met het ontbreken van een vergunning.

De Amerikaanse beursautoriteit SEC startte begin deze maand een rechtszaak tegen Binance en de oprichter Changpeng Zhao. Het bedrijf was volgens de autoriteit betrokken bij een web van misleiding, belangenverstrengeling, geheimhouding en welbewuste ontduiking van de wet.