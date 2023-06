Dode na schietpartij in Den Haag

Bij een schietpartij in Den Haag is vanavond een dode gevallen. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten, meldt Omroep West.

De schietpartij gebeurde rond 20.45 uur aan de Wenckebachstraat. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Ook de Koninklijke Marechaussee is aanwezig. Volgens de politie is er niemand aangehouden. Over de toedracht van het schietincident is ook nog niets bekend.

Volgens Omroep West zijn er veel mensen op straat die poolshoogte nemen. Meerdere omstanders zeggen tegen de regionale omroep dat het slachtoffer in een auto zat die geparkeerd stond. Een motor met een buitenlands kenteken zou zijn langsgereden, de motorrijder zou vervolgens gericht geschoten hebben, aldus de ooggetuigen.