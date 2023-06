Turner Deurloo maakt vervroegde comeback als meerkamper bij NK: 'Voel me fit'

Dus maakt de 32-jarige Deurloo tijdens de podiumtraining zijn rondgang langs de zes toestellen en maakt hij tevreden de balans op. "Het was natuurlijk een vraag hoe mijn lichaam zich zou houden. Maar tot nu toe gaat het supergoed. Ik voel mij fit. Ik wil gewoon mijn best doen, honderd procent geven. Ik ben gemotiveerd."

"Ik heb nog een extra wedstrijd nodig vóór de WK. Ik heb vier jaar geen meerkamp geturnd", zegt Deurloo na zijn podiumtraining in Ahoy. De laatste jaren van zijn turncarrière richtte hij zich vooral op het toestel rekstok. "Ik wil wennen aan de omgeving en het wedstrijd-turnen. Een allroundje turnen in de training is toch anders dan een wedstrijd."

Eerder dan verwacht beleeft Bart Deurloo komend weekend tijdens de NK zijn comeback als turner. Aanvankelijk zou de Rotterdammer, die eigenlijk vorig jaar aan een nieuwe carrière als trainer was begonnen, de draad pas na de NK weer oppikken. Maar in overleg met de technische staf besloot hij dat moment te vervroegen.

Dat het met de vorm wel goed zit, blijkt als Deurloo tijdens de training een onvervalste triple op rekstok uit zijn mouw schudt. "Het voelt lekker. Leuk om weer in deze zaal te staan. Dat heb ik toch wel gemist. Ik voel zeker weer een vuurtje branden. Maar vooral wil ik het team helpen. Dat is wel echt the main reason waarom ik weer ben gaan turnen."

Olympische ambities

Dat team moet dit najaar bij de WK in de top-12 eindigen om de Olympische Spelen te halen. Met een turner van het kaliber Deurloo in de ploeg is die kans aanmerkelijk groter. De routinier zet zijn trainersambities daarvoor even opzij. Dat hij daardoor de andere turners niet meer als coach kan begeleiden, is geen bezwaar.

"We zijn een goed, sterk team. Alles is goed geregeld. We hebben Dirk (Van Meldert, red.) als bondscoach en trainer. En we blijven elkaar ook coachen. Ik zal die jongens altijd blijven helpen. Ik ben toch wat ouder en heb ervaring. Daar kunnen zij van leren in de wedstrijden."

In Ahoy zijn die ploeggenoten zijn concurrenten in de strijd om de meerkamptitel. Maar Deurloo is stellig: voor hem is het NK een wedstrijd om ervaring op te doen. "Ik ga zeker niet voor de titel."

Ook vedette Sanne Wevers doet komend weekeinde mee aan de NK. Aan de vooravond kondigde Wevers, die in april bij haar rentree op internationaal niveau goud pakte op het onderdeel balk, aan een brugoefening voor te bereiden.