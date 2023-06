Nederlandse hockeysters winnen in Pro League met klinkende cijfers van Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League hun tiende overwinning in elf wedstrijden behaald. Duitsland werd in Amsterdam overklast: 5-0.

Oranje speelde energiek, zette veel druk en viel in een hoog tempo aan. De eerste kansen gingen nog mis, waarop Frédérique Matla met een tip-in de weg wees. Duitsland werd overlopen en Yibbi Jansen maakte er met harde sleeppushes uit strafcorner drie en vier in het tweede kwart 3-0 van.

Na de rust vloog Matla's harde backhand over het doel, waarna Duitsland wat meer lef toonde. Het zette Oranje zelfs even flink onder druk, maar dat leverde niets op. Joosje Burg scoorde nog tweemaal uit snelle, goed uitgespeelde counters en bepaalde de eindstand op 5-0.

EK in augustus

Over een kleine twee maanden begint voor de Nederlandse hockeysters het EK. In het Duitse Mönchengladbach doet de ploeg van bondscoach Paul van Ass dan een gooi naar de vierde Europese titel op rij.

Wat dat betreft was de ruime zege op Duitsland - dat tijdens het vorige EK de finale van Nederland verloor - een opsteker. Dinsdag speelde Oranje een matige wedstrijd tegen de VS, maar wist het een blamage nog net te voorkomen.

Zaterdag speelt Nederland weer een Pro League-wedstrijd, om 15.10 uur tegen Nieuw-Zeeland.