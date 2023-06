Onderzoekers: ontwikkeling natuur op Marker Wadden komt goed op gang

De onderzoekers zien dat er op en rond de Marker Wadden inmiddels honderden soorten planten en vissen leven. Ook wordt het gebied steeds aantrekkelijker voor tientallen vogelsoorten: in 2021 zaten er meer dan 10.000 broedparen van bijvoorbeeld meeuwen, sterns of kluten. "Daarnaast maken tienduizenden vogels op doortrek of in de winter gebruik van de eilanden als foerageer- en slaapplaats", schrijven ze. De gevolgen van de vogelgriepepidemie, die ook op de Marker Wadden flink heeft huisgehouden , viel buiten het onderzoek.

Om de zeven moerassige eilanden aan te leggen, is ook slib uit het meer gebruikt, schrijft Omroep Flevoland. Waar en hoeveel slib er op bepaalde plaatsen komt te liggen, wordt voor een groot deel bepaald door de wind.

"In de luwte van de eilanden neemt de concentratie slib duidelijk af. Daar ontwikkelen zich nu bijzondere leefgebieden in rietmoerassen met hoge zandranden", zeggen de onderzoekers. Het water is minder troebel geworden en dat is goed voor het hele ecosysteem van het Markermeer.

'Afwisseling waterstanden nodig'

Om de nieuwe leefgebieden succesvol verder te laten groeien is stromend water en afwisseling van de waterstanden in het Markermeer nodig, stellen de onderzoekers. Dat lukt nu niet omdat Rijkswaterstaat voor het Marker- en IJsselmeer een vaste waterstand hanteert.

Omdat de meren een belangrijke zoetwatervoorraad voor Nederland zijn, wil Rijkswaterstaat met een vaste waterstand of streefpeil het water kunnen vasthouden zodat ook in tijden van droogte voldoende zoetwater beschikbaar is. Het nadeel van zo'n streefpeil is dat voedingsstoffen tussen de Wadden en het meer moeilijker worden uitgewisseld, aldus de onderzoekers.

Ze blijven de ontwikkelingen van de Marker Wadden volgen. Dat het gebied zich zo sterk ontwikkelt, betekent ook dat de huidige natuur tijdelijk is. "Bij nieuwe veranderingen ontstaan er nieuwe leefomgevingen die op hun beurt weer kansen bieden voor andere soorten", schrijven de onderzoekers. "Maar hoe het nu verder gaat, is onzeker."