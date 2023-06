Russische veiligheidsdienst start onderzoek tegen Wagner-baas Prigozjin wegens muiterij

Het incident past in de oplopende machtsstrijd tussen de Wagner-baas en de legertop. De leiding wil alle Russische privélegers onder gezag van het ministerie van Defensie brengen, maar Prigozjin weigert daar aan mee te werken. Hij beschuldigt de legertop van incompetentie. Vandaag zei hij bovendien dat de oorlog in Oekraïne onder valse voorwendselen is begonnen. De legertop heeft het volk en president Poetin misleid, zei hij.

Op sociale media gaan beelden rond van een bosrijk gebied, waar naar het lijkt inderdaad iets is ontploft. De beelden lijken inderdaad in een Wagnerkamp te zijn gemaakt. Een bekende Russische militaire blogger is daar recent op bezoek geweest .

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Prigozjin heeft de oorlog verklaard aan minister van Defensie Sjojgoe. Hij heeft gezegd dat hij een 'mars van de rechtvaardigheid' zal ondernemen om de legerleiding te straffen.

Maar het is vooralsnog heel virtueel, er zijn geen concrete aanwijzingen voor waar Prigozjin zelf is of wat hij van plan is. We kunnen niets onafhankelijk verifiëren. Of het allemaal grootspraak is of dat er daadwerkelijk heel rare dingen staan te gebeuren, moeten we afwachten.

Prigozjin mocht kritiek uiten die niemand anders zich kon veroorloven. Andere mensen die kritiek hadden op het Russische leger konden daarvoor in de gevangenis belanden. Prigozjin heeft van alles kunnen zeggen tot dusverre. Nu lijkt dat inderdaad voor het eerst te gaan veranderen."