Na Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje nu Engeland voor Kluivert

Justin Kluivert heeft een transfer naar de Premier League te pakken. Bournemouth neemt de 24-jarige aanvaller over van AS Roma. Afgelopen seizoen was Kluivert actief voor Valencia CF in La Liga. In 26 competitiewedstrijden maakte hij 6 doelpunten.

Na anderhalf seizoen in het eerste van Ajax maakte Kluivert in 2018 op 19-jarige leeftijd de overstap naar AS Roma. Een echte doorbraak in Italië bleef uit en Roma verhuurde de buitenspeler achtereenvolgens aan het Duitse RB Leipzig, het Franse OGC Nice en het Spaanse Valencia. Hij had in Rome nog een contract tot medio 2025.