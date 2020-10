Republikeinen besmet die samen waren in tuin Witte Huis, coronaregels genegeerd

Binnen in het Witte Huis kwamen ook gasten, zoals te zien is op een foto op de voorpagina (.pdf) van The New York Times. Op een andere foto is te zien dat senator Mike Lee binnen was.

Op de bijeenkomst in de tuin waren meer dan 150 genodigden. Ze zaten dicht bij elkaar, de meesten droegen geen mondkapje. Ook John Jenkins, het hoofd van de Notre Dame-universiteit waar Barrett heeft gestudeerd en lesgegeven, zat in het gezelschap en raakte besmet.

"Het evenement is waarschijnlijk een soort superspreader event geworden", zegt correspondent Lucas Waagmeester in het NOS Radio 1 Journaal. "Er zijn beelden van mensen die elkaar omhelzen en handen schudden."

Barrett is negatief getest, heeft het Witte Huis gezegd. Eerder dit jaar had ze een milde vorm van corona, waarvan ze is hersteld.

Verhoren en benoeming Barrett

De twee besmette senatoren zitten in de Senaatscommissie die verantwoordelijk is voor de verhoren van Barrett. Die beginnen op 12 oktober. De Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer noemt het onverantwoordelijk en gevaarlijk om die door te laten gaan.

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, twitterde gisteren dat hij "volle kracht vooruit" wil gaan met de benoeming. Toen was wel bekend dat Trump besmet is, maar nog niet dat de twee senatoren uit de Senate Commission on the Judiciary dat ook zijn.

In de VS is de ziekte van de president het gesprek van de dag. Zo wordt er door voor- en tegenstanders gereageerd op het nieuws: