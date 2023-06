Meer vraag naar islamitische geestelijk verzorgers: 'Hulp bij slechtnieuwsgesprek'

Het aantal islamitische geestelijk verzorgers bij zorginstellingen neemt toe, blijkt uit cijfers van de Landelijke Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ). Hun hulp is meer nodig, omdat het zorgpersoneel vaker te maken krijgt met religieuze en culturele dilemma's.

In vijf jaar tijd steeg het aantal islamitische geestelijk verzorgers van 21 naar 48. Hun taak is onder meer het zorgpersoneel helpen om breder te kijken naar patiënten uit andere culturen, waarbij het helpen bij vraagstukken waarmee artsen te maken hebben centraal staat.

"De behoefte groeit, omdat niet alleen het aantal migranten en migrantenkinderen in Nederland toeneemt, maar ook omdat de vraagstukken in de zorg daarmee diverser worden", zegt Mustafa Bulut. Hij is voorzitter van de islamitische sector bij de VGVZ en geestelijk verzorger in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij helpt bij slechtnieuwsgesprekken, grote drukte als er veel familie op ziekenbezoek komt en bijvoorbeeld bij gesprekken over pijnbestrijding.

Halal of haram?

Ook Toria worstelde met vragen toen haar vader niet wakker werd na een operatie. Zijn hersenactiviteit had op gang moeten komen, maar dat was niet gebeurd. De situatie was zorgelijk, zeker als er binnen 24 uur niets zou veranderen, want dan was herstel niet meer mogelijk. "Dat sloeg in als een bom", vertelt ze .

De arts beantwoordde haar vragen, maar met het dilemma over het wel of niet beëindigen van de behandeling, kon hij haar niet helpen. "Als wij akkoord zouden gaan met het beëindigen van de behandeling op de IC, zeggen wij dan dat hij mag sterven? En als we dat niet doen, is hij niet al bezig met sterven en houden we niet zijn ziel gevangen?"

Euthanasie kwam niet ter sprake, maar Toria wilde duidelijkheid van geestelijk verzorger Bulut over de behandeling. "Stoppen met de beademing, is dat haram, dus verboden? Of is ondersteunend in je geloofsbelijding, dus halal?", legde ze hem voor. Bulut sprak eerst met de artsen om te vragen of ze alles gedaan hadden wat ze konden. Toen ze daarop bevestigend hadden geantwoord, vroeg Bulut aan de familieleden of zij vertrouwen in de artsen hadden. Ook dat was het geval. Waarop Bulut zei dat het halal was.

Toria's vader overleed enkele dagen later.