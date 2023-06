Griekspoor buigt voor Roeblev en strandt in kwartfinales grastoernooi Halle

Tallon Griekspoor is in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Halle uitgeschakeld door de Rus Andrej Roeblev (ATP-7). Griekspoor begon uitstekend aan de wedstrijd, maar Roeblev richtte zich op en trok aan het langste eind: 6-3, 3-6, 4-6.

Met de nederlaag is de opmars van Griekspoor op gras even gestuit. De Nederlandse nummer 29 van de wereld won vorige week het toernooi van Rosmalen en maakte ook in Halle indruk. Donderdag won Griekspoor knap van de titelverdediger van het toernooi in Halle, de Pool Hubert Hurkacz.

In de eerste set tegen Roeblev zette Griekspoor zijn goede vorm nog voort. Met overtuigend aanvalsspel en sterke servicegames maakte hij het zijn Russische tegenstander moeilijk. Op 2-3 brak hij Roeblev en daarna sloeg hij zich in rap tempo naar setwinst.

Roeblev knokt terug

Roeblev rechtte in de tweede set de rug. Hij was constanter en liet zich wat minder gemakkelijk naar achter drukken door Griekspoor. Het leverde hem op 2-3 een break op, die hij niet meer weggaf.