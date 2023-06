Dwangsommen tot 3000 euro voor verkeersaso's in Rotterdam

Rotterdam gaat verkeersdeelnemers die zich meerdere keren schuldig maken aan asociaal gedrag harder aanpakken. De gemeente zegt dat deze mensen dwangsommen opgelegd kunnen krijgen van gemeentelijke handhavers tot maximaal 3000 euro. Dat is een van de nieuwe maatregelen uit de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak.

De gemeente legt uit dat boetes uitgegeven worden door handhavers en politie en dat die alleen kunnen worden uitgedeeld op basis van 'geluidsoverlast'. Dwangsommen daarentegen worden alleen door handhavers uitgedeeld, voor meer vormen van hinder en overlast. Als er geen sprake is van geluidsoverlast, kunnen handhavers vanaf nu kijken of ze wel een dwangsom kunnen opleggen.

Inwoners van Rotterdam klagen steen en been over mensen die zich misdragen in het verkeer. Met name in de zomermaanden is er veel overlast. Het gaat vooral om onnodig hard optrekken, getunede auto's met knallende uitlaten, onnodig showrondjes rijden en luide muziek, laat de gemeente weten.

Daarom start Rotterdam, net als in voorgaande jaren, het zogeheten zomeroffensief tegen verkeersaso's. Een deel van de gemeentelijke handhavers zal zich specifiek richten op asociaal verkeersgedrag.

Geluidsmeters

De gemeente presenteerde vandaag een nieuw maatregelenpakket om de overlast aan te pakken. Zo komen er op verschillende plekken in de stad geluidsmeters te hangen. Op die manier wordt er bepaald waar er op welk moment moet worden ingegrepen wegens geluidsoverlast.

Ook gaat Rotterdam op regionaal en landelijk niveau overleggen met autoverhuurbedrijven om ervoor te zorgen dat verkeersaso's die meerdere keren de fout in gaan geen auto's meer mogen huren.

Daarnaast start deze zomer een straatcampagne waarbij mensen die zich niet weten te gedragen in het verkeer worden aangesproken op hun gedrag.

De gemeente pakt overlast van verkeersaso's al langer aan. Zo worden er bijvoorbeeld straten met veel horecagelegenheden in het centrum afgesloten tijdens uitgaansavonden en worden regelmatig verkeerscontroles gehouden.