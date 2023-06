Met roofmijt en sluipwesp bouwde Peter Koppert een multinational

Miljarden kleine kriebeldiertjes hielpen Peter Koppert een wereldwijd zakenimperium op te bouwen. 2750 werknemers verdeeld over dertig dochterondernemingen, export naar honderd landen. De aanjager van biologische gewasbescherming overleed deze week op 73-jarige leeftijd.

"Hij was echt een pionier", zegt zijn zoon René, de derde generatie in het familiebedrijf. "Tegenwoordig is alles duurzaam, maar toen mijn vader begon, was chemie nog de gebruikelijke manier was om ziektes en plagen te bestrijden. Hij heeft helpen overtuigen dat biologie ook werkte."

Lichamelijke klachten die Peter Kopperts vader kreeg van chemische middelen stonden aan de basis van het succes. Jan Koppert was komkommerteler in het kassengebied bij Berkel en Rodenrijs. De plaag in zijn gewas, spint, werd resistent tegen de chemicaliën. Hij moest steeds meer gebruiken, waar hij vervolgens hoofdpijn van kreeg. "Wie last kreeg van het spuiten was mijn vader, niet het spint", zei Peter eens over de plaag waarmee alles begon.

De minuscule spinachtige beestjes waren funest voor telers. De oogst ging zichtbaar achteruit doordat de diertjes zich tegoed deden aan de plantensappen: doffe bladeren, gele vlekjes, komkommers slechts goed als veevoer. "Op het laatst kregen ze vooral in mei en juni het spint niet meer weg. Het kan wegkruipen en twee maanden zonder voedsel in leven blijven", zei Peter eerder over die tijd.

Roofmijt

Zijn vader hoorde dat in Zwitserland onderzoek werd gedaan naar een natuurlijke vijand: de roofmijt. Het lukte ze na een poosje deze methode succesvol toe te passen op hun eigen komkommergewas. De roofmijt vrat al het ongedierte op en ging vervolgens ook zelf dood als er geen eten meer was.

Omdat buren al snel langskwamen om het wondermiddel ook te gebruiken, richtten de Kopperts in 1967 een bedrijf op voor biologische bestrijdingsmiddelen. Al snel werden de kassen van de familie niet meer gebruikt voor komkommers, maar voor bonenplanten, het lievelingseten van het spint dat als voedsel voor hun roofmijten diende.

Toen Nederlandse telers in dezelfde periode ook te maken kregen met een nieuwe plaag, witte vlieg, zette Koppert in op de introductie van de sluipwesp. Dat diertje van slechts een paar millimeter groot legt eitjes in de larven van de plaagdieren en redt zo ontelbaar veel tomaten.