Uitgebreid WK voor clubs met 32 deelnemers in 2025 in Verenigde Staten

De Verenigde Staten zijn in 2025 gastheer van het WK voor clubs, dat dan voor het eerst 32 deelnemers telt, zo is besloten tijdens een vergadering van wereldvoetbalbond FIFA. Het toernooi duurt ongeveer drie weken en vindt plaats in juni en juli.

Het WK voor clubs is voor de Verenigde Staten een goede testcase voor het landen-WK een jaar later. Dat evenement organiseert de VS samen met Mexico en Canada. Dezelfde stadions kunnen voor het WK voor clubs worden gebruikt en de FIFA kan ook nog wedstrijden aan Mexico en Canada toewijzen.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino maakte eind vorig jaar bekend dat het deelnemersveld WK voor clubs werd uitgebreid naar 32 clubs. In de huidige opzet nemen er maar zeven teams deel, de zes winnaars van de continentale toernooien en de kampioen van het gastland.

'Verwachten een groot succes'

Volgens FIFA moet het evenement uitgroeien tot een van de toonaangevende toernooien voor clubs in het mannenvoetbal. "In de Verenigde Staten zien we de ideale gastheer om als eerste dit toernooi in de nieuwe vorm gestalte te geven", zei Infantino. "De infrastructuur is goed en de belangstelling van de fans is enorm. We verwachten een groot succes."